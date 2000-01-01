В очистке нуждается любая вода, поступающая в квартиру или дом из водопровода. В городской воде содержится большое количество песка, ржавчины, других крупных частиц. Кроме видимых загрязнений, городская вода «богата» хлором и солями металлов, образующих твёрдый осадок на нагревательных элементах и способных вывести из строя стиральную или посудомоечную машину.
Даже вода в автономной системе водоснабжения частного дома вовсе не так чиста, как нам хотелось бы. Кроме уже упомянутых солей жёсткости, в ней могут содержаться пестициды или нитраты, другие химические примеси.
Чтобы обезопасить здоровье живущих в доме людей и продлить срок эксплуатации бытовых приборов, достаточно установить магистральный фильтр. Это приспособление работает как фильтр грубой очистки, улавливая все крупные включения: ил, песок, ржавчину. Кроме того, существуют специальные сменные картриджи, которые дехлорируют воду, очищают её от соединений железа, солей жёсткости. Чистая, мягкая вода не забивает смесители, не портит внутреннюю поверхность радиаторов, не оставляет накипи на нагревательных элементах бытовых приборов. Если вы дополнительно используете фильтр более тонкой очистки, его срок службы увеличится благодаря установке магистрального фильтра.
При выборе магистрального фильтра следует обращать внимание, для какого трубопровода он предназначен: для холодной или горячей воды, – а также на рекомендуемый диаметр труб. Обязательно нужно учесть, что после монтажа фильтра давление в системе снизится на 0,1 – 0,5 бар.
Даже вода в автономной системе водоснабжения частного дома вовсе не так чиста, как нам хотелось бы. Кроме уже упомянутых солей жёсткости, в ней могут содержаться пестициды или нитраты, другие химические примеси.
Чтобы обезопасить здоровье живущих в доме людей и продлить срок эксплуатации бытовых приборов, достаточно установить магистральный фильтр. Это приспособление работает как фильтр грубой очистки, улавливая все крупные включения: ил, песок, ржавчину. Кроме того, существуют специальные сменные картриджи, которые дехлорируют воду, очищают её от соединений железа, солей жёсткости. Чистая, мягкая вода не забивает смесители, не портит внутреннюю поверхность радиаторов, не оставляет накипи на нагревательных элементах бытовых приборов. Если вы дополнительно используете фильтр более тонкой очистки, его срок службы увеличится благодаря установке магистрального фильтра.
При выборе магистрального фильтра следует обращать внимание, для какого трубопровода он предназначен: для холодной или горячей воды, – а также на рекомендуемый диаметр труб. Обязательно нужно учесть, что после монтажа фильтра давление в системе снизится на 0,1 – 0,5 бар.